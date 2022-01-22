РИАМО - 22 янв. Проект «80 лет назад. День в истории» расскажет столичным школьникам о битве за Москву, сообщается на официальном сайте мэра города.

Проект «80 лет назад. День в истории» приурочен к годовщине битвы за Москву. События конца 1941 — начала 1942 года переломили ход Великой Отечественной войны и стали первым камнем в фундаменте будущей победы.

На сайте московского центра «Патриот. Спорт» будут ежедневно публиковать письма мирных жителей, воспоминания солдат, информационные сводки и хроники тех событий.

«Задача проекта — показать, что война — это не только крупные боевые операции и сражения, но и повседневная жизнь миллионов людей, наполненная победами и поражениями, воинскими и трудовыми подвигами, простыми радостями и переживаниями», — сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев.

Он отметил, что главная задача — сохранить память о тех событиях и людях, а также сделать их понятнее для современных школьников.

Проект будет идти до 9 мая 2025 года и завершится в 80-летнюю годовщину победы в ВОВ. Его основы составляют военная хроника, сводки Советского информбюро, воспоминания солдат и гражданских.