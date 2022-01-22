РИАМО - 22 янв. В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечили 3025 пациентов, общее число выздоровевших в городе достигло 1 920 971, сообщает оперштаб столицы.

За минувшие сутки в Москве выявили 16 094 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Накануне было зарегистрировано 15 987 случаев заболевания.

В больницы за сутки доставили 1077 человек, что составляет 6,7% от числа выявленных случаев заболевания. На аппаратах ИВЛ в больницах сейчас находятся 506 заболевших. Скончались 69 человек с диагностированным Covid-19.

Всего в городе зафиксировали 2 157 008 случаев заболевания, жертвами пандемии стали 38 295 человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что в Москве круглосуточно работает телемедицинский центр. За 2 года с начала его работы помощь была оказана более чем 1,8 млн раз.