РИАМО - 22 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 6400 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 685 978 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 693 человека, скончались 38 заболевших. С начала пандемии в регионе 615 213 пациентов победили инфекцию, умерли 12 997 человек.

В Подмосковье резко выросло число вызовов врача на дом из‑за нового штамма «омикрон». В первую очередь медики приедут на вызов к пациентам, у которых температура держится выше 38 градусов, а также пожилым жителям. В ближайшее время уровень заражения коронавирусом не снизится.

Чтобы побороть пандемию, необходимо вакцинироваться. Сделать это можно бесплатно в медучреждениях и пунктах вакцинации в общественных местах. Вакцинированные люди переносят заражение «омикроном» намного легче, чем те, кто не сделал прививку.

С 24 января в Подмосковье начнет поступать вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Препарат рассчитан на детей от 12 до 17 лет.