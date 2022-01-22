РИАМО - 22 янв. За прошедшие сутки в России скончался 681 пациент с подтвержденным коронавирусом, всего жертвами пандемии за все время стали 325 433 человека, сообщает оперштаб.

Больше всего умерших от последствий коронавируса за сутки в Москве (69), Санкт-Петербурге (58), Московской области (38) и Нижегородской области (29).

Также за сутки в стране подтвердили 57 212 случаев заболевания, это новый рекорд. Выздоровели после коронавируса 25 525 человек. С начала пандемии выявили 11 044 986 случаев Covid-19, вылечились 10 000 577 пациентов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что заболевшим коронавирусом следует немедленно обратиться к доктору, если у них держится температура выше 38 градусов, в состоянии покоя появляется одышка, а также показания пульсоксиметра постоянно ниже 94.