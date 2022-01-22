РИАМО - 22 янв. В Москве за минувшие сутки подтвердили 16 094 новых случая Covid-19, всего в мегаполисе зафиксировали 2 157 008 случаев коронавируса, сообщает столичный оперштаб.

Лучшим способом защиты от инфекции является вакцинация. Сделать бесплатную прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках и выездных пунктах, которые работают в общественных местах мегаполиса.

Ранее ученые выяснили, что эффективность российской вакцины «Спутник V» в борьбе со штаммом «омикрон» более чем в 2 раза выше, чем эффективность препарата Pfizer.

Кроме того, несмотря на рост заболеваемости инфекцией и массовое распространение «омикрона» в столице, в больницах остаются свободными 50% коек для Covid-пациентов.