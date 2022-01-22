РИАМО - 22 янв. На территории России за минувшие сутки зафиксировано 57 212 случаев коронавируса, всего в стране выявлено 11 044 986 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве (16 094), Санкт-Петербурге (8451), Подмосковье (6400), Нижегородской области (1358), Самарской области (863) и Свердловской области (823).

В РФ в последнее время отмечается рост случаев заражения Covid-19. Предпринят ряд мер для сдерживания распространения инфекции. Так, компании и учреждения переходят на удаленный формат работы, в том числе и российское правительство.

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составляет 64,4%.

Ранее СМИ сообщали, что распространение коронавируса может стать причиной для переноса послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. При организации мероприятия будет учитываться актуальная эпидемиологическая обстановка.