РИАМО - 22 янв. День российского студенчества отпразднуют в столице 24 и 25 января в онлайн-формате. Для участников подготовили интеллектуальные командные игры, лекции и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прямом эфире в группе «Молодежь Москвы» в соцсети «ВКонтакте» 24 и 25 января пройдет более 20 онлайн-мероприятий. Откроет программу лекторий «Профессиональные тренды 2022 года». Перед участниками выступят художники, кинокритики и другие эксперты, они расскажут о своих профессиях.

Первая лекция состоится 24 января в 11:00. Российский кинокритик и обозреватель Егор Москвитин расскажет о развитии киноиндустрии и об особенностях фестивальных фильмов. В 13:00 пройдет турнир «Дебаттл», студенты будут дискутировать на актуальные темы: образование, спорт, культура и другие. Победителя выберет ведущий мероприятия, выиграет турнир тот, кто сможет лучше других аргументировать и отстоять свою позицию.

В 14:30 пройдет онлайн-викторина. Участникам предстоит ответить на 60 вопросов. Интеллектуальное стендап-шоу Science Slam начнется в 16:00. Его проведут молодые ученые.

25 января в 11:00 пройдет лекторий «С чего начать?». На нем выступят представители творческих профессий. Студенты смогут узнать, как попасть в игровую индустрию, что нужно знать фотографу, как заявить о себе молодому музыканту.

В 16:30 все желающие смогут посмотреть праздничный концерт. Для студентов выступит группа «Интонация».

Ожидается, что в столичном онлайн-празднике примут участие более 750 тыс. студентов из вузов мегаполиса.