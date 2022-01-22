РИАМО - 22 янв. На портале «Узнай Москву» можно совершить виртуальную прогулку по усадьбе А. Е. Замятина — С.М. Третьякова, которая расположена в центре города, сообщается официальном сайте мэра Москвы.

Мосгорнаследие приглашает изучить новый виртуальный тур, в который вошли 13 уникальных фотопанорам усадьбы на Гоголевском бульваре.

«Зрители смогут увидеть парадную лестницу из белого мрамора, посетить Амурный зал, название которого связано с изящным декором помещения, аванзал с камином, шпалерный и дубовый залы, где можно познакомиться с коллекцией картин и экспозицией старинных монет и медалей, а также через переходную галерею попасть на внутренний балкон», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.



Главное здание усадьбы возвели во второй половине XVIII века, а после пожара в 1812 году его восстановили в стиле ампир. В 1871-1875 годах объект был реконструирован по проекту Александра Каминского. Сейчас в здании располагается Российский фонд культуры.