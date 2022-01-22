РИАМО - 22 янв. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в феврале приедет в Москву в рамках рабочего визита, сообщает Федеральное агентство новостей.

Трасс запланировала провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Данное мероприятие получило поддержку с российской стороны.

Ранее глава МИД Британии заявила, что Россия и Китай пытаются занять доминирующее положение в тихоокеанском регионе, а также в рамках своего взаимодействия заполнить политический вакуум.

Трасс была назначена министром иностранных дел Великобритании в прошлом году.