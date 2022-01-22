РИАМО - 22 янв. На территории строящегося электродепо «Аминьевское» в столице рабочие начали возводить несколько зданий, среди которых отстойно-ремонтный корпус и административно-бытовой комплекс, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Началось сооружение отстойно-ремонтного корпуса будущего электродепо «Аминьевское». В настоящее время сооружается фундаментная часть: более чем на 60% выполнена забивка свай, превысило треть устройство ростверков – бетонных конструкций верхней части фундамента. Ведется монтаж металлоконструкций», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, еще на объекте началось возведение здания административно-бытового комплекса. Так, идут работы по устройству монолита цокольной части здания. Рабочие уже уложили свыше 2 тыс. кубометров бетона.

«Начались работы по устройству монолитных фундаментов ряда других объектов депо – объединенного здания эксплуатационного персонала, компрессорно-воздушной станции и поста электрической централизации», – добавил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций подземки) Юрия Кравцова, электродепо «Аминьевское» находится на западе мегаполиса, оно расположено в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей.

«Строительство депо ведется на территории бывшей промзоны площадью порядка 15,7 га. Всего здесь появится более 40 зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания поездов. Уже практически выполнен демонтаж объектов промзоны и утилизированы отходы от сноса. На стройплощадке возведен временный бытовой городок», – отметил Кравцов.

Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию депо будет обслуживать оборотный состав Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена вместе с депо «Замоскворецкое» и «Нижегородское». В декабре прошлого года завершились работы по тоннелепроходке в рамках строительства соединительной ветки между депо «Аминьевское» и Большим кольцом.

БКЛ является флагманским проектом метростроения Москвы. На данной ветке протяженностью около 70 км расположится 31 станция, 22 из них уже открыты.