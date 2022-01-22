РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В Домодедове в субботу стартовала лыжная гонка «Открытие лыжного сезона», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

К участникам обратился депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

«Я желаю, чтобы в сегодняшних соревнованиях обошлось без травм, чтобы было прекрасное настроение, чтобы все получили призы и чтобы победил сильнейший!» - сказал Жолобов.

Он отметил, что на 3 км лыжной трассы установили освещение, в этом году планируется осветить оставшиеся 2 км.

Председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова Александр Епишин отметил, что также прорабатывается вопрос разделения трасс для пешеходов и лыжников.

В зависимости от возрастной категории длина трассы составляет от 500 м до 3 км.