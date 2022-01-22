РИАМО - 22 янв. Пилотные занятия городского проекта «Мой спортивный район» стартуют в 6 районах столицы с 25 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для жителей подготовили еженедельные бесплатные занятия на спортивных площадках недалеко от дома. Так, москвичи смогут посещать кардиотренировки и научиться кататься на коньках.

Посещение занятий свободное, но необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию от Covid-19, перенесенное заболевание, или актуальный отрицательный ПЦР-тест.

Присоединиться к тренировкам смогут жители Солнцева, Митина, Марьина, Ясенева, Коптева и Бегового района. Позднее проект будет расширяться.

На всех площадках занятия будут проводиться в одно и тоже время. Многофункциональные тренировки для взрослых будут начинаться по вторникам в 19:00, кардиотренировки - по субботам в 14:00, а семейные занятия - по воскресеньям в 14:00.​