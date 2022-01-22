РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В Подольском роддоме появился на свет мальчик весом 5 кг 500 г и ростом 60 см, сообщает администрация учреждения.

Это четвертые роды у мамы малыша, которые прошли путем кесарева сечения. Ребенок стал долгожданным мальчиком в семье, дома его ждут 3 сестренки.

Администрация роддома пожелала малышу и маме крепкого здоровья.

Мать малыша отметила поддержку и профессионализм врачей. Она выразила благодарность врачам Ирине Борисовой и Татьяне Фастовой, а также всему персоналу и руководству Подольского родильного дома.