РИАМО - 22 янв. На улице Дурова в столице из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №7 и 50, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Временно изменены трамвайные маршруты. Так, со стороны станции метро «Красносельская» трамваи ходят до станции МЦД Каланчевская, а со стороны станций «Белорусская» и «Новослободская» трамваи следуют до остановки «МИИТ».

Вместо трамваев на маршрутах работают автобусы. Пассажиров просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.