РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. Этой весной в Комитетском лесу Королева появятся 50 молодых саженцев хвойных пород. Места, где высадят саженцы, выберут совместно с жителями, сообщил глава города Игорь Трифонов.

Жук-короед – один из самых страшных лесных вредителей. После засушливого лета 2010 года нашествие этих насекомых повредило 74 тыс. га подмосковных лесов. К концу 2021 года действующие очаги короеда оставались еще на 252 га лесов региона. В их числе и Комитетский лес в Королеве.

По словам специалистов, если короед массово нападает на здоровое дерево, то уже за неделю он способен его заселить, а через пару месяцев дерево погибнет. Чтобы защитить здоровые деревья, зараженные короедом нужно удалить – другого способа борьбы с вредителем пока нет.

«После совместных обсуждений специалисты и инициативная группа жителей определили и пометили в Комитетском лесу 23 заболевших дерева, которые представляют угрозу для леса и будут удалены. Взамен погибших будут высажены новые деревья», – сказал Трифонов.