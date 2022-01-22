РИАМО - 22 янв. Рабочие закончили бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды, которая расположена в пределах МКАД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы завершили бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в пределах МКАД на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе. Бетонирование опор сдерживало большое количество коммуникаций РЖД, которые необходимо было перекладывать», – отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что длина данной эстакады – 2,4 км, она обеспечит движение транспорта по 3 полосам в каждом направлении.

«Эстакада тянется от Северной рокады до Алтуфьевского шоссе, пересекает участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД», – уточнил вице-мэр.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что всего на участке хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будет построено 22,6 км дорог, среди них 3 эстакады основного хода и 2 съезда общей протяженностью 5,6 км.

«Кроме того, предусмотрена реконструкция моста через реку Яузу и строительство 3 мостов через реку Лихоборку. Также в районе дома 16, строение 1 на Сигнальном проезде построен новый пешеходный тоннель, а на станции метро «Ботанический сад» сейчас ведется реконструкция подземного пешеходного перехода», – отметил Загрутдинов.

По его словам, также реконструируют 2 выхода со станции, возведут дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных пассажиров.

Северо-Восточная хорда свяжет между собой 3 столичных округа: САО, ВАО и ЮВАО. Дорога соединит крупные автомобильные трассы мегаполиса – шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское и Открытое шоссе. А также СВХ поможет разгрузить центр Москвы, вылетные магистрали МКАД и ТТК в восточном секторе.