РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 29 января пройдет ежегодный фестиваль Klimovsk Rock Fest, в нем примут участие 5 рок-групп, сообщают организаторы.

Выступят группы JETE и ЭВО из Москвы и LaVeu, Макроус и Hasta La Vista из Подольска.

Klimovsk Rock Fest по традиции пройдет в Доме культуры «Машиностроитель», начало в 16:00. Организаторы обещают, что фестиваль будет жарким, насыщенным и интересным. Гостей ждут розыгрыши и призы.

Посетители фестиваля смогут услышать электронную скрипку, гитарные рифы, гроул и скрим, рэп-рок и многое другое. Совершенно разные направления рока объединяются на сцене в один большой концерт.

Те, кто не сможет прийти на концерт, могут посмотреть онлайн-трансляцию в соцсети Instagram на странице ДК «Машиностроитель».