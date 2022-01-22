РИАМО - 22 янв. В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина будет организована проверка стоимости ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проверку проведут сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Российское правительство начало реализовывать план дополнительных мер, которые направлены на профилактику распространения штамма «омикрон» в стране. Данный документ обсуждался в рамках расширенного заседания Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. Мишустин поручил руководителям регионов РФ обеспечить исполнение плана.

В последние дни в стране отмечается рост случаев заболевания. Всего в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса, умерли 324 752 заболевших, выздоровели 9 975 052 человека. Коллективный иммунитет к инфекции в РФ составляет 64,4%.