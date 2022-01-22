РИАМО - 22 янв. На территории спортивного комплекса «Лужники» в столице построят двухэтажный стрелковый клуб, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках экспертизы выполнили проверку и анализ проектных материалов для нового спортивного клуба, где будут проводиться тренировки по стрелковым видам спорта. По результатам этой работы было выдано положительное заключение», — уточнил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

На первом этаже здания будут технические помещения, стойка администратора и гардероб. Также оборудуют стрелковые галереи с дистанциями 25, 50 и 100 м. Кроме того, оборудуют санузлы и раздевалки.

На втором этаже будет находиться помещение для общественного питания, монофункциональный зал, административные помещения, комната инструктажа, кафе, буфет и зона вендинговых автоматов.

«Клуб функционально будет разделен на помещения стрелкового клуба и помещения центра проверки и лицензирования сотрудников ЧОП. <...> В каждой зоне разместят вестибюльную группу, комнату хранения оружия, помещение выдачи и чистки оружия, комнату инструктажа, медпункт и другие помещения», — сказал Леонов.

На территории стрелкового клуба оборудуют стоянки и тротуары, проведут озеленение, установят лавочки и урны.​