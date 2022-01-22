РИАМО - 22 янв. В этом году начнутся работы по благоустройству территории, расположенной около станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Он добавил, что администрация Внукова обратилась к городу с просьбой помочь в решении указанных проблем. После этого в столице разработали проект по благоустройству.
Территорию обустроят на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Там будут убраны под землю воздушные линии, обновят тротуары и поменяют асфальтобетонное покрытие дорог. Еще установят лавочки и навигационные стелы, свыше 120 новых фонарей.
В районе станции метро будет высажено 50 деревьев и 100 кустарников, появятся газоны общей площадью 9,9 тыс. кв. м.
«В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро «Внуково» будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта», – сказал Бирюков.
По его словам, столичным пассажирам станет удобнее ожидать автобусы: около станции подземки запланировано установить современные остановочные павильоны с зарядными слотами.
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