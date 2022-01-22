РИАМО - 22 янв. В этом году начнутся работы по благоустройству территории, расположенной около станции «Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В настоящее время в этом районе нет удобных пешеходных маршрутов от общественного транспорта к зданию аэропорта, хорошего освещения, не хватает мест для ожидания пассажиров и стоянок автотранспорта, в том числе такси», – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что администрация Внукова обратилась к городу с просьбой помочь в решении указанных проблем. После этого в столице разработали проект по благоустройству.

Территорию обустроят на привокзальной площади, 1-й и 2-й Рейсовых и Центральной улицах. Там будут убраны под землю воздушные линии, обновят тротуары и поменяют асфальтобетонное покрытие дорог. Еще установят лавочки и навигационные стелы, свыше 120 новых фонарей.

В районе станции метро будет высажено 50 деревьев и 100 кустарников, появятся газоны общей площадью 9,9 тыс. кв. м.

«В рамках благоустройства планируется решить основные проблемы этого пространства: около метро «Внуково» будет организована комфортная пересадка между разными видами транспорта и сделан безопасный переход от новой станции к терминалам аэропорта», – сказал Бирюков.

По его словам, столичным пассажирам станет удобнее ожидать автобусы: около станции подземки запланировано установить современные остановочные павильоны с зарядными слотами.