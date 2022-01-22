РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 янв. Школа китайского языка Local point 29 января проведет в Королеве бесплатный мастер-класс по китайской живописи, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

На занятии участники будут рисовать сливу в стиле се-и. Основа этого стиля — передача идеи, сути предметов в свободной форме. Художник показывает через картину свое сиюминутное настроение. Участники тоже смогут изобразить свое настроение на бумаге. Ничего приносить не нужно, все материалы, кисти и бумагу предоставит школа.

Мастер-класс пройдет совместно с Молодежным центром «Космос». Начало в 14:00. Прийти могут дети от 9 лет и взрослые, занятие состоится в интерактивном павильоне в Центральном парке.

На мероприятие нужно записаться по телефону: 8(925)408-48-69 или в директ.