РИАМО - 22 янв. В поселении Филимоновское на территории ТиНАО столицы построили детский сад на 200 малышей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый детский сад расположен в 165-м квартале. Его возвел инвестор, разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено.

Здание имеет 3 этажа, там размещены спальни, игровые комнаты, учебные классы, кабинет иностранного языка, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога. Их суммарная площадь составила около 2,8 тыс. кв. м.

«Объект отвечает всем требованиям безопасности. Смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра», — сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он добавил, что новый детский сад соответствует всем требованиям и стандартам, которые предъявляются к проектированию, возведению и оснащению таких учреждений.

За прошлый год в ТиНАО построили 11 детских садов, суммарно они рассчитаны на 2,5 тыс. детей.