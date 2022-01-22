РИАМО - 22 янв. 70% проголосовавших на портале «Активный гражданин» высказались за благоустройство Красносельского и Басманного районов в стиле старой Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В голосовании приняли участие около 170 тыс. жителей города.

Так, специалисты отремонтируют тротуары и создадут пешеходные зоны, а также проведут озеленение на территории Красносельского и Басманного районов. Отдельное внимание уделят освещению. Оно будет учитывать особенности местности: на больших улицах будет яркий свет, в скверах и дворах — приглушенный.

Около 13% опрошенных не хотят перемен, еще примерно 1,3 тыс. пользователей прислали свои замечания по проекту.

Планируется, что работы по благоустройству затронут улицы Новую и Старую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Казакова, Александра Лукьянова, а также Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.​