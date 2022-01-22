РИАМО - 22 янв. Российские ученые начали разработку летающего автомобиля, его можно будет использовать для спасения и перевозки людей. Тестовый запуск запланирован на 2025 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

Работы ведутся в Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН в Новосибирске.

Данное авто будет весить 2,5 т. Машина сможет перевозить груз массой до 600 кг. Ученые считают, что новый летательный аппарат сможет выполнять вертикальный взлет и посадку, в том числе и на наклонные поверхности. Также аппарат будет нешумным.

Спецхарактеристики разрабатываемого авто подходят для использования его в МЧС и такси в крупных городах.

Решение о сборке тестовой модели принято после проведенных успешных испытаний уменьшенной версии машины.