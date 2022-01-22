РИАМО - 22 янв. В трех столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково утром в субботу задержали и отменили 56 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 3 рейса, отменили 10. В Домодедове 16 рейсов задержали, отмен нет. В Шереметьеве 10 задержек и 17 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, еще 2 задерживаются.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.