РИАМО - 22 янв. В Подмосковье и в Москве 22 января атмосферное давление будет 742 мм рт. ст., а 23 января оно резко повысится до 756 мм рт. ст., следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 24 января давление повысится до 762 мм рт. ст., а затем начнет опускаться.

Кроме того, в ближайшие дни прогнозируется понижение температуры. Так, 23 января ночью будет минус 8 – минус 5 градусов, днем – от минус 6 до минус 4. Температура 24 января ночью ожидается минус 11 – минус 9 градусов, днем – от минус 7 до минус 5.

В регионе 23 и 24 января также прогнозируются слабый ветер и гололедица.