РИАМО - 22 янв. В Подмосковье и Москве в субботу будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять атмосферный фронт. Максимальная температура воздуха в Москве прогнозируется от минус 3 до минус 5 градусов, в Московской области - от минус 3 до минус 8.

Скорость юго-восточного ветра не превысит 3-8 м/с. Атмосферное составит 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 70%.

В Московском регионе в субботу будет нестабильная погода, неустойчивое атмосферное давление. В то же время кислородный режим остается благоприятным.