РИАМО - 21 янв. Вакцинированные жители Московской области переносят штамм коронавируса «омикрон» намного легче, чем те, кто не сделал прививку, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У тех, кто вакцинирован, течение болезни протекает еще легче. У меня большое количество знакомых, друзей, которые если и заболели, то и проболели 3, 4, 5 дней», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что тема вакцинации остается актуальной для Подмосковья.​

Ранее глава Московской области рассказал, что на следующей неделе в регион поступит вакцина для подростков «Спутник М».

Уровень коллективного иммунитета к Covid‑19 в Подмосковье составил 75,8%. Первым компонентом препарата от инфекции привились 4 916 572 человека. Полностью вакцинировались 4 739 863 человека.

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