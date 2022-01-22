РИАМО - 22 янв. Ежегодный фестиваль необычных саней пройдет в Коломне во второй раз, мероприятие проведут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль состоится у стен Коломенского кремля, в рамках него проведут «Парад саней» и конкурсы для детей и взрослых, где участники смогут создать свою концепцию необычных саней на основе зимнего инвентаря, украсить их любыми безопасными для соперников материалами и скатиться на них с горки.

Главным событием фестиваля станет «Парад саней», на котором будет выстроена торжественная процессия из саночных проектов конкурсантов.

Основная идея мероприятия – укрепление дружеских связей, института семьи, популяризация здорового образа жизни и развитие творческого мышления.

Участники, создавшие самые креативные сани и спустившиеся на них с горки, не развалив при этом конструкцию, получат призы и подарки. Остальным участникам бесплатно предоставят материалы и зимний инвентарь. Построить сани можно будет прямо на месте.

Еще в рамках мероприятия проведут мастер-классы, конкурсы и концерт.​