РИАМО - 22 янв. Команда «Легенды хоккея» продолжит серию игр с дворовыми командами Подмосковья. 22 января встреча пройдет в Одинцовском округе на катке в парке Малевича, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первая встреча известных хоккеистов с жителями прошла 15 января в Красногорске. Она вызвала большой ажиотаж. Поэтому такие матчи решили провести в других округах региона. Они проходят благодаря губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

В команде «Легенды хоккея» на лед в Одинцове выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный. Тренер команды - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

В команду жителей Одинцовского округа вошли взрослые спортсмены-любители. При этом состав обеих команд, которые будут играть в субботу дополнят юными хоккеистами из спортсекций муниципалитета.

В одинцовском парке работает современная площадка с искусственным льдом. На ней поддерживают качество покрытия при переменчивой погоде и продлевают сезон катания на коньках и игр в хоккей. Ее площадь - 1250 кв. м.

Гости начнут собираться на матч с 16:30. Игра стартует в 17:00.