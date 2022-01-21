РИАМО - 21 янв. От станции «Хорошевская» до станции «Савеловская» Большого кольца метрополитена нет движения поездов из-за проверки состава, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее один из поездов на линии начали проверять. Причины проверки не сообщались.
В обратном направлении составы на ветке едут с увеличенными интервалами.
Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.
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