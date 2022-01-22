РИАМО - 22 янв. Сегодня в мире отмечают день рождения попкорна, а в России свой профессиональный праздник – войска ПВО.

День авиации войск ПВО России

Пресс-служба Минобороны РФ

Приказ об учреждении данного праздника подписал в 1996 году главнокомандующий войсками ПВО России. Дата связана с созданием в 1942 году авиации ПВО.

Сейчас авиация ПВО исчезла как самостоятельный род войск, но она не перестала существовать, так как ее задачи в стране никто не отменял. Летчики продолжают нести свое боевое дежурство.

День рождения воздушной кукурузы

Дата праздника связана с 1630 годом, когда европейцы узнали, что такое попкорн. В этот день английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок воздушной кукурузы. А через два столетия Чарли Критоз изобрел машину для попкорна.

Приготовить попкорн из обычной кукурузы нельзя, для этого нужно использовать специальный сорт. Также это лакомство является непременным атрибутом похода в кинотеатр или просмотра фильмов дома у многих людей.

День рождения режиссера Сергея Эйзенштейна

Он родился в Риге в 1898 году, получил солидное и разностороннее образование. Поступил в Институт гражданских инженеров в Петрограде, но в 1918 году с 3-го курса ушел добровольцем в Красную Армию.

После 1920 года Эйзенштейн увидел в кино неисчерпаемые возможности искусства, и вскоре он создал свой первый фильм «Стачка», показав себя мастером метафоры, монтажа, ритма. Среди его картин «Броненосец Потемкин», «Сентиментальный романс», «Иван Грозный» и другие.

День рождения нобелевского лауреата Льва Ландау

Он родился в 1908 года в Баку. В 14 лет Ландау закончил школу и поступил в Бакинский университет, там он учился на физико-математическом и химическом факультетах. Затем поступил в аспирантуру, обучался в Германии, Дании, Англии и Швейцарии.

Лев Ландау являлся легендарной фигурой среди ученых СССР. Его научный талант, широта интересов, острый ум и красноречие восхищали всех. Он трудился в Институте физических проблем АН СССР, руководил теоретическим отделом. Его привлекали многие проблемы теоретической физики.​