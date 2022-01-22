РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Управляющая компания «МУП «СЕЗ» призвала жителей Подольска в субботу оказать коммунальщикам помощь в уборке снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В январе выпало рекордное количество снега. Сотрудники управляющей организации прилагают все силы к очистке придомовых территорий в микрорайоне Климовск, привлекая к работе дополнительные силы и средства.

«Наряду с этим убедительно просим жителей оказать содействие и выйти в субботу на помощь в уборке двора от снега», - говорится в сообщении.

Уборочный инвентарь можно будет получить с 8:00 до 16:00 по адресам: ул. Железнодорожная, 7А; Дмитрия Холодова, 6А. Телефон: 8(496)761-66-64.​