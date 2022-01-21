РИАМО - 21 янв. В Московской области в связи с сильными снегопадами возникают трудности по очистке территорий и дорог, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Зима снежная, очевидно, <…> и дороги, и тротуары, все нужно обслуживать, дворы. Поэтому очень большие силы мобилизованы и, конечно, все это осложняет еще пандемия - вторая стихия», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что среди заболевших находятся так же водители общественного транспорта и сотрудники жилищно-коммунальных структур, что создает напряженную ситуацию в Подмосковье.​

В Подмосковье в течение всего дня продолжается борьба со снегопадом. Высота снежного покрова в Подмосковье превысила 50 см. В Московском регионе до конца недели может выпасть до трети месячной нормы осадков.

В Подмосковье продолжается расчистка дорог от снега>>