РИАМО - 21 янв. Главное управление региональной безопасности Московской области провело мониторинг деятельности по профилактике коррупции в регионе. Несколько муниципалитетов получили положительную оценку, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно результатам анализа, за целевым расходованием бюджетных средств следят контрольно-счетные органы городских округов, а также профильные финансово-бюджетные подразделения администраций муниципалитетов.

В Лосино-Петровском в составе администрации действует сектор внутреннего муниципального контроля. Он занимается вопросами правомерности, целевого характера, эффективности и экономности использования средств местного бюджета и материальных ценностей, которые находятся в собственности муниципалитета.

Взаимодействие между контрольно-счетной палатой, теротделом МВД РФ и городской прокуратурой ведется и в Талдомском округе. Здесь заключены двусторонние бессрочные соглашения, направленные на информационный обмен в этой сфере.

С сотрудниками подведомственных организаций проводят антикоррупционное просвещение в Одинцовском округе. Так, в 2020 году в формате видео-конференции там прошла встреча с должностными лицами, которые занимаются профилактикой коррупционных и иных правонарушений в подведомственных организациях.

В ходе мониторинга были установлены серьезные недостатки в деятельности по профилактике коррупционных посягательств. В частности, вынесен обвинительный приговор в отношении заведующей детским садом №4 в Шатуре, которая похитила деньги, якобы выделенные на зарплату 3 сотрудников.

В Мытищах суд рассматривает уголовное дело в отношении экс-начальника отдела планово-информационной работы управления по работе с молодежью администрации городского округа, директора и главного бухгалтера МАУ МЦ «Звездный», которых обвиняют в хищении средств под видом выплаты зарплаты 8 сотрудникам. Подобные уголовные дела возбуждались в Дзержинском, Жуковском и Истре.

Контроль за правильностью ведения документации в ряде случаев велся формально или не проводился совсем. Этим и пользовались злоумышленники.

«Зачастую, рядовые работники не только осведомлены о коррупционной практике фиктивного трудоустройства, но в ряде случаев вовлекаются в преступные схемы, предоставляя свои персональные данные и банковские карты» – сказал зампред правительства Подмосковья – руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Для профилактики коррупционных и иных правонарушений ведомство рекомендует контролировать деятельность муниципальных организаций и следить за целевым расходованием бюджетных средств. Например, можно проводить ежегодные аудиторские проверки. Также необходимо следить за внутренним контролем и аудитом хозяйственных операций, а также взаимодействием организаций с правоохранительными органами.

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