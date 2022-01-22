РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 янв. Активисты подмосковного Подольска в субботу проведут зимнюю уборку в микрорайоне Ново-Сырово, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

Зимний субботник по уборке снега с территории возле памятника «Защитникам Родины» на ул. Почтовой рядом со структурным подразделением Дворца творчества молодежи «Молодежный» пройдет в 11:10. Принять участие смогут все желающие.

Инвентарь участникам будут раздавать на месте. Сбор начнется в 11:00 рядом с молодежным учреждением.

Также в этот день с 10:00 будет проходить уборка территории рядом с домами №№7 и 11 в Сыровском Тупике, а также рядом с домом №25 по улице Сыровской. Приведут в порядок также территорию рядом с домами №№18/1, 20, 22 по улице Быковской.