РИАМО - 21 янв. Ко Дню российского студенчества 25 января на смотровой площадке Останкинской башни участники поэтического клуба МГУ прочтут стихотворения классиков, собственные сочинения и произведения современников. Кроме того, на медиафасаде башни включат трансляцию праздничной видеооткрытки, сообщает пресс-служба «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Поэтические чтения под названием «Стихи на башне» начнутся в 11:00. Также с 18:00 до 20:00 в мероприятии примут участие блогеры. Посетители смотровой площадки также смогут выступить в жанре «поэтического караоке». Все желающие смогут вытянуть лист со стихотворением и прочесть его с выражением на смотровой площадке.

Посетители кафе, расположенного на Останкинской башне, 25 января смогут получить скидку 10% на все меню при предъявлении действующего студенческого билета.

Поэтический клуб МГУ им. М.В. Ломоносова был создан в 2008 году. С тех пор его участниками стали сотни студентов МГУ и других вузов. Участники проводят обсуждения и чтения произведений, литературные игры, костюмированные балы и другие мероприятия.

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