РИАМО - 21 янв. Специалисты ведут работы по укладке путей на соединительной ветке Киевского и Белорусского направлений МЖД. Новые пути свяжут с МЦД-4, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Всего будет уложено 16,5 км пути. Соединительная ветвь позволит поездам на Киевском направлении двигаться по маршруту МЦД-4 в обход Киевского вокзала. Также для запуска четвертого диаметра проводятся работы по реконструкции второй соединительной ветви.

Она протянется от Белорусского до Савеловского вокзала, через Каланчевский путепровод на Комсомольской площади и еще 5 путепроводов, а также мост через реку Яузу.

За три года на соединительной ветви были построены важнейшие объекты. Среди них крупнейшая в столице железнодорожная эстакада длиной почти 2 км и весом 16,8 тыс. тонн. Также были возведены путепровод над путями Киевского направления МЖД длиной 55 м и весом 750 тонн, двухпутный мост через Москву-реку длиной 286 м и весом 3,7 тыс. тонн.

Кроме того специалисты установили 320 опор и фундаментов контактной сети, уложили 75 км кабеля и отсыпали 132 тыс. кубометров земляного полотна и 8 тыс. кубометров щебеночного полотна на эстакаде.

Сейчас на всех искусственных сооружениях уложены пути. На будущей станции МЦД-4 Тестовская, которая расположена на железнодорожной эстакаде, завершено строительство двух береговых платформ, ведется монтаж навесов. Станция будет связана со станцией МЦК «Деловой центр», платформой Тестовская МЦД-1 и станцией метро «Международная».

Также продолжаются работы по возведению фундаментов платформ и вестибюлей на станциях Поклонная и Кутузовская.

Окончание работ запланировано на 2023 год.

Станцию МЦД‑1 Кунцевская свяжут с 3 линиями московского метро>>