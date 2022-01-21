РИАМО - 21 янв. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева заразилась коронавирусной инфекцией, хотя сначала девушке показалось, что она заболела обычной простудой, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам телеведущей, заражение коронавирусом подтвердил результат теста. Ранее она вернулась в Москву из поездки в Мексику. После этого она собиралась взяться за работу, но планы пришлось изменить из-за коронавируса.

«Прикол в том, что у меня есть прививка», — заявила Ивлеева в своем Telegram-канале.

Телеведущая добавила, что ее подруга, которая прививалась дважды, тоже заразилась Covid-19. Ранее блогер уже переболела инфекцией. Тогда она была вынуждена долгое время провести на самоизоляции и смогла вернуться к работе только после получения отрицательного теста на коронавирус.

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