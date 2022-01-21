РИАМО - 21 янв. В Московской области уже действует ряд ограничений в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ряд ограничений уже есть, но ключевое – это беречь себя. Есть работодатели, которые заботятся, уже давно перевели на удаленку, на дистанционную работу своих сотрудников. <…> Конечно, и старшему поколению, и работодателям такие рекомендации даем, для того, чтобы как можно больше людей берегло себя и находилось на удаленной работе», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что это все очень важные меры для того, чтобы не создавать пик огромных обращений в медицинские учреждения региона.

По его словам, на данный момент выполнять свои рабочие обязанности многие жители Подмосковья могут из дома, не рискуя своим здоровьем.​

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