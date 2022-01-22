РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В субботу в парке «Елочки» Домодедова проведут парад санок и тюбингов, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет на центральной площади парка в 13:00. Участников ждет конкурсный фестиваль зимних активностей.

Ранее в Подмосковье во время новогодних каникул прошла ежегодная Декада спорта и здоровья, в рамках которой было организовано более 500 спортивно-массовых мероприятий.

Спортивную программу организовали в каждом муниципалитете региона. Кроме катания на коньках и лыжах, были и хоккей в валенках, и соревнования по мини-футболу среди детских команд, и мастер-классы, и шоу сноубордистов, и ледовые эстафеты для всей семьи.