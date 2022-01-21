РИАМО - 21 янв. В Московской области пустует половина развернутых для Covid-пациентов коек, хотя число выявленных случаев коронавируса растет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас сегодня рекордное количество выявленных случаев, хотя понятно, что в такой ситуации не все их выявляют, но там уже под 5 тыс. выявленных случаев. Очевидно, что «омикрон» заражает очень многих, также очевидно, что прежде всего требуется амбулаторная помощь», – отметил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что зараженные этим штаммом выздоравливают достаточно быстро, но беспокойство и запрос жителей власти региона должны удовлетворять, поэтому проводятся консультации и развернуто амбулаторное звено.

По словам Воробьева, в Московской области отмечается серьезная нагрузка на первичное звено медиков. И она не уменьшится на следующей неделе.

Ранее он уточнил, что в пятницу было зафиксировано 35 тыс. вызовов врачей на дом в регионе. В первую волну пандемии их было 22-25 тыс.

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