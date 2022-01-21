РИАМО - 21 янв. Специалисты коммунальных служб столицы продолжают очищать проезжую часть и тротуары от снега. За минувшие сутки прирост снега в городе составил 6 см, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В 21:00 специалисты повторно приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров. После очистки от снега там проводят противогололедную обработку. По мере выпадения осадков цикл будут повторять.

Собранный на улицах и дорогах снег вывозят. Особое внимание в городе уделяют уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Водителей призывают соблюдать меры предосторожности и скоростной режим, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

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