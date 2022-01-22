РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 янв. В субботу в подмосковном Домодедове проведут лыжную гонку «Открытие лыжного сезона 2022», сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

В зависимости от возрастной категории протяженность трассы составит 500 м, 1, 2, 3 и 5 км.

Чтобы принять участие, нужно пройти электронную регистрацию по ссылке: https://orgeo.ru/event/19958 и в день проведения соревнований подтвердить свое участие на стойке регистрации за 30 минут до старта той или иной возрастной группы.

Жителей округа в этот день просят воздержаться от пеших прогулок по лыжной трассе и свободного катания на лыжах ради своей безопасности и безопасности участников.

Въезд спортсменов на парковку осуществляется по специальным пропускам. Скачать пропуск можно по ссылке: http://joxi.ru/n2YVeL7t73Ev4A.

Первая возрастная группа стартует в 11:00 на городской лыжной трассе на ул. Опушка.