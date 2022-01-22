РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 янв.хинАктер театра и кино, певец Андрей Су в субботу проведет для юнармейцев городского округа Люберцы мастер-класс по фитнесу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмен покажет ребятам основные упражнения на все группы мышц без отягощений с собственным весом. Сухин расскажет юнармейцам, как пришел в профессию, и споет несколько патриотических песен «Русский характер» и «Комбат».

Мастер-класс организован Федерацией силового экстрима России и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации Люберец, местного отделения «Юнармии» и компании «Кухонный Двор».

Занятие состоится в фитнес-клубе RE:fit по адресу: ул. 8 Марта, д. 59. Начало мероприятия в 12:00.