РИАМО - 21 янв. В Московской области продолжается подготовка к волне заболеваний штаммом коронавируса «омикрон», в регионе перенастроена работа поликлиник, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас поликлиники в регионе принимают пациентов с 08:00 до 20:00 ежедневно. Также усиливается первичное звено для консультаций, обследования, протокола исследования и первичной помощи заболевшим жителям Подмосковья.

«Дополнительно мы открыли колл-центр, и с понедельника у нас еще плюс 100 студентов из медицинских вузов, колледжей приходят для того, чтобы консультировать», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что это сделано для получения современных консультаций и помощи от врача.

Воробьев напомнил, что жители могут могут позвонить на прямую линию по номеру 122 и получить ответы на все вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

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