РИАМО - 21 янв. В Подмосковье за пятницу было зафиксировано 35 тыс. вызовов врачей на дом, что гораздо больше обычных показателей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В обычное время у нас было 5-7 тыс. вызовов врача на дом, а вот сегодня на конец дня у нас 35 тыс. В первую волну пандемии было 22-25 тыс. вызовов в сутки на дом. Поэтому 35 тыс. еще не предел», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в первую очередь врачи будут посещать тех, у кого высокая температура от 38 градусов, а также пациентов старшего возраста.

Он добавил, что в ближайшее время уровень заражения Covid-19 не упадет. В странах Европы «омикрон» бушевал почти месяц, поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>