РИАМО - 21 янв. Завершается строительство учебной пристройки к МОУ «Лицей» на улице Володарского в Орехово-Зуеве, работы планируют закончить к 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Там смогут учиться 400 детей. Площадь трехэтажного здания составляет 5,1 тыс. кв. м.

«Строительная готовность составляет более 70%. На объекте ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделке помещений, монтаж инженерных сетей. В ближайшее время начнется поставка оборудования», - уточнил глава регионального Минстроя Владимир Локтев.

По проектным данным здание пристройки будет разделено на две основные группы помещений - учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, лаборатории и методические кабинеты. К общешкольной группе отнесут актовый и спортивный залы, библиотеку, медпункт и столовую.

На прилегающей территории оборудуют зоны отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

Строительство предусмотрено госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование ведется за счет средств бюджета.

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