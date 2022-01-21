РИАМО - 21 янв. Завершается строительство учебной пристройки к МОУ «Лицей» на улице Володарского в Орехово-Зуеве, работы планируют закончить к 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
Там смогут учиться 400 детей. Площадь трехэтажного здания составляет 5,1 тыс. кв. м.
По проектным данным здание пристройки будет разделено на две основные группы помещений - учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, лаборатории и методические кабинеты. К общешкольной группе отнесут актовый и спортивный залы, библиотеку, медпункт и столовую.
На прилегающей территории оборудуют зоны отдыха, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.
Строительство предусмотрено госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование ведется за счет средств бюджета.
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