РИАМО - 21 янв. Пожарные потушили загоревшуюся машину на 137-м км автодороги М-5 «Урал» городского округа Луховицы, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Замначальника 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Птицын отметил, что на трассе произошло лобовое столкновение двух легковых авто, одна из машин загорелась.
По его словам, спасатели осмотрели водителя, который успел выйти из авто, и оказали ему психологическую помощь. Также пострадавшего с подозрением на ушиб грудной клетки передали медикам скорой помощи. Его доставили в Луховицкую областную больницу.
Он уточнил, что водителю второго автомобиля медпомощь не потребовалась.
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