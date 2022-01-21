РИАМО - 21 янв. Пожарные потушили загоревшуюся машину на 137-м км автодороги М-5 «Урал» городского округа Луховицы, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Замначальника 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Птицын отметил, что на трассе произошло лобовое столкновение двух легковых авто, одна из машин загорелась.

«К месту аварии оперативно прибыли два пожарных расчета и дежурная смена спасателей подразделения. Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание в течение 5 минут», – добавил Птицын.

По его словам, спасатели осмотрели водителя, который успел выйти из авто, и оказали ему психологическую помощь. Также пострадавшего с подозрением на ушиб грудной клетки передали медикам скорой помощи. Его доставили в Луховицкую областную больницу.

Он уточнил, что водителю второго автомобиля медпомощь не потребовалась.