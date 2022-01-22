РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 янв. В субботу на открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России выступят творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также свои номера представят ученики детской школы искусств им. В. К. Андреева. Зрителей ждут выставка творческих работ и мастер-классы декоративно-прикладных мастерских города.

Начало мероприятия в 16:00, вход свободный.

Концерт состоится в Доме культуры «Белая Дача» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №3.